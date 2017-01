Immers zeer te spreken over fans Club Brugge: "Ik ben het gewend van bij Feyenoord"

Lex Immers verscheen eerder deze week voor het eerst aan de aftrap bij Club Brugge. De Nederlander maakte kennis met het fanatieke publiek in het Jan Breydelstadion en maakte onmiddellijk een doelpunt.

Na afloop van de wedstrijd was de 30-jarige Immers best te spreken over de blauw-zwarte supporters. Er kon zelfs een vergelijking met de Feyenoord-aanhang van af.

“Ik zeg dit met alle respect voor Waasland-Beveren: maar als het stadion tegen een ploeg als Waasland-Beveren vol zit, dan is dat top. Ik ben het gewend van bij Feyenoord. De Kuip zat zo goed als altijd vol, in het Jan Breydelstadion is dat niet anders”, aldus Immers.