Degryse erg hard: "Vanaken mist ballen aan zijn lijf om bij topclub sleutel in handen te nemen. Zo kom je nergens"

door Redactie



Club Brugge doet het de laatste ontzettend goed. Blauw-zwart pakte - na een sterke reeks voor de winterstop - zes op zes aan het begin van dit kalenderjaar. Het draait goed bij Club, maar spelmaker Hans Vanaken loopt wel al een tijdje achter zijn beste vorm aan.

Vanaken slaagt er dit seizoen maar niet in om zijn beste niveau te halen. In Het Laatste Nieuws is analist Marc Degryse scherp voor de aanvallende middenvelder. “Bij Lokeren was Vanaken goed. Maar om bij een topclub de sleutel in handen te nemen, mist hij ballen aan zijn lijf.”

“Hij moet meer haar op zijn tanden hebben. Moest ik hem zijn en Immers komt in mijn plaats in de ploeg, dan zou ik vragen om een transfer. Maar het probleem is dat Vanaken die transfer niet zal vragen. Die zegt alleen maar: Oh, Immers speelt op mijn plaats. Zo kom je nergens in de wereld."