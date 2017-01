Mauves Army lanceert oproep voor clash tegen Standard: "Geen tegenstander voor de titel, maar wel aartsrivaal"

Zondag staat Anderlecht-Standard op het programma. Nog meer dan tegen Club Brugge willen de twee supportersclans zeker niet verliezen tegen de aartsrivaal. Mauves Army, de harde kern van Anderlecht, doet dan ook een oproep.

Mauves Army wil de spelers een extra opkikker geven. "Op zondag 29 januari, voor de Classico, zijn alle supporters van RSC Anderlecht (geabonneerden of niet) uitgenodigd samen te komen om 16.00 uur, aan de kruising tussen de Mededingingstraat en Itterbeekselaan, om onze spelers aan te moedigen bij de aankomst van de spelersbus aan het stadion", klinkt het.

"Standard is misschien geen tegenstander voor de titel, maar blijft wel onze aartsrivaal. Voor ieder onder ons, is dit geen makkelijke voetbalmatch. Dit is een match waarbij de rankings en huidige vorm niet tellen, maar wel een wedstrijd waar enkel de winst telt. Wij zullen de mogelijkheid niet laten liggen de Luikenaars nog dieper onderaan het klassement te duwen!"