Preud'homme reageert op zaak-Vanhaezebrouck: "Blijkbaar is er nervositeit in Gent"

door Redactie



Zondagnamiddag kijken KAA Gent en Club Brugge elkaar in de ogen. De trainers van beide ploegen - Hein Vanhaezebrouck en Michel Preud'homme - zullen dat ook gewoon kunnen doen, aangezien Vanhaezebrouck niet geschorst is.

Bij Gent verdedigden ze zich in de zaak door een eerdere schorsing van Preud’homme naar voor te schuiven. En op die manier werd de trainer van Club Brugge zonder het goed en wel te beseffen bij de hele zaak betrokken.

“Ik concentreer mij op mijn werk en mijn ploeg. Persoonlijk heb ik, toen ik vorig jaar tegen Gent en Anderlecht geschorst was in de play-offs, mijn straf uitgezeten. Blijkbaar is er nervositeit in Gent. Ik weet niet waarom”, zegt Preud’homme in Het Laatste Nieuws.