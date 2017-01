Onlangs nog in beeld bij Anderlecht, maar nu wordt Sirigu mogelijk concurrent van Rode Duivel

door Redactie



Foto: © photonews

RSC Anderlecht was de voorbije weken op zoek naar een nieuwe doelman. Mathew Ryan en Salvatore Sirigu waren in beeld, maar uiteindelijk haalde paars-wit de Spanjaard Ruben Martinez in huis. En Sirigu dan? Wel, die is mogelijk op weg naar een Engelse topclub.