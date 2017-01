Overzicht Afrika Cup: Oude bekende uit Jupiler Pro League schiet Burkina Faso naar halve finales

Het gaat stilaan écht om de knikkers op de Afrika Cup. Zaterdagavond stonden twee van de vier kwartfinales op het toernooi in Gabon op de agenda. Burkina Faso knokte zich alvast naar de halve finales.

Het was best een spannende partij tussen Burkina Faso en Tunesië. Lange tijd bleef er een brilscore op het scorebord staan, maar in de slotfase bracht een oude bekende daar alsnog verandering in.

Aristide Bancé (ex-Sporting Lokeren, nvdr.) vlamde een vrijschop - na een pass opzij - tegen de touwen en de 1-0 was een feit. Luttele minuten later zorgde Nakoulma voor de beslissing door de voorsprong te verdubbelen. Burkina Faso is de eerste halvefinalist, later op de avond komen ook Senegal en Kameroen (met coach Hugo Broos, nvdr.) nog in actie.