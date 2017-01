'Jong talent doorstaat medische keuring, Genk heeft derde wintertransfer (bijna) beet'

door Redactie



Het worden mogelijk nog enkele drukke dagen in de Luminus Arena. Leon Bailey verlaat KRC Genk naar alle waarschijnlijkheid, terwijl de Limburgers nog wat extra versterking in huis willen halen.

Iemand die zo goed als zeker naar Genk komt, is Pierre Desiré Zebli. De 19-jarige middenvelder van Perugia heeft volgens Het Laatste Nieuws reeds met succes zijn medische testen afgelegd.

Het is voorlopig nog wachten op officiële bevestiging van Genk zelf, maar de kans is heel groot dat Zebli na Berge en Naranjo de derde wintertransfer van de Limburgers wordt. Zebli is een verdedigende middenvelder, die snel en sterk is.