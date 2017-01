Prachtig gebaar: spelers leggen spel stil, fans applaudisseren en zingen voor Thomas Buffel

Thomas Buffel verloor deze week zijn vrouw Stéphanie. Vanuit alle hoeken volgden rouwbetuigingen en ook voor en tijdens de match op KV Mechelen lieten collega-voetballers en supporters hun medeleven blijken.

Voor de wedstrijd was er een indrukwekkende minuut stilte voor de aanvoerder van KRC Genk, heel respectvol en ingetogen. De spelers stonden opgesteld rond de middencirkel, Pozuelo hield het shirt van Buffel vast.

Op het grote scherm verscheen een foto van Thomas Buffel en Stéphanie, supporters van Genk hielden een grote foto van hun aanvoerder in de lucht en supporters van KV Mechelen ontrolden een spandoek met de tekst ‘Sterkte Thomas’.

Spelers leggen het spel stil

In de 19e minuut, het rugnummer van Buffel, begonnen de Genkse supporters You’ll Never Walk Alone te zingen en maakten hun vak zwart en toonden een spandoek om hun speler te steunen.

Colin Coosemans liet de bal voor zijn voeten liggen en alle spelers begonnen spontaan met het publiek mee te applaudisseren. Een prachtig gebaar voor de aanvoerder van Genk.