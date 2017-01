DuchÃ¢telet krijgt weinig benijdenswaardige eer in Engeland: 'Slechtste clubeigenaar'

Duchâtelet krijgt weinig benijdenswaardige eer in Engeland: 'Slechtste clubeigenaar'

door Redactie



Roland Duchâtelet krijgt dit weekend weer protesten van Charlton-fans over zich

Foto: © photonews

Roland Duchâtelet is een zakenman en zo runt hij ook zijn voetbalclubs. Maar in Engeland wordt dat - net als bij Standard - niet op gejuich ontvangen. Over Het Kanaal kreeg hij zelfs een weinig bewonderswaardige prijs.