Supportersdebat G5: "Nultolerantie voor bommetjes" & "Stadionverbod? Je kan binnen met iemand anders zijn abonnement"

Er zijn dit seizoen al heel wat thema's aangesneden en in de voetbalwereld werd daar telkens op gereageerd. Maar één partij - een héél belangrijke - wordt dikwijls over het hoofd gezien: de supporters. Vandaag in ons debat: wat mogen fans wel en niet tijdens een match?

Was de beslissing om Charleroi-Standard stop te zetten terecht?

Begrijp je fans die wedstrijden verstoren?

Moet er meer/minder toegelaten worden?

Worden er bij jullie clubs soms te snel stadionverboden 'uitgedeeld'?

Patrick Eeckhout, voorzitter supportersfederatie Club Brugge

"We werken vanuit onze federatie en Club Brugge heel hard om de uitwassen tot een minimum te beperken. Over andere clubs ga ik me niet uitspreken, maar wij werken er hard aan. Bij ons zijn er dus niet zoveel problemen en we werken aan onze goede naam."

"Stadionverboden worden snel uitgedeeld, maar het is ook een afschrikmiddel. In het verkeer zijn de boetes ook steeds hoger geworden en daar moet je ook de klik maken voor jezelf. Voetbal moet een feest blijven en de uitwassen moeten eruit, dus bezin eer je begint."

"In het voetbal kan je tegenslagen hebben en vreugdeuitbarstingen. Na 11 jaar wonnen we nog eens een titel, maar we moeten ook weten dat we kunnen verliezen. Geweld kan nooit een plaats hebben in het voetbal. We moeten als volwassen mannen het goede voorbeeld geven aan de jeugd."

Rudy Claessens, Genk

"Ik ga me niet uitspreken over andere ploegen, maar ook de pers speelt er een rol in. Zaken worden immers fel opgeblazen. Op Genk hebben we ook stadionverboden, maar zonder hooliganisme is het blijkbaar aantrekkelijker. Dat je straffen krijgt voor het tonen van emoties ligt bij mij gevoelig. De voetbalwet mag soepeler zijn."

"In het voetbal van nu hebben de fans recht op een stem. Als het niet lukt na een match in overleg, dan moet het maar tijdens. Wij zijn een positief voorbeeld. Sinds twee jaar onderhouden we goede contacten met de Genkse directie en de raad van beheer. Daar plukken we de vruchten van."

Patrick Uyttersprot, Anderlecht

"In Groot-Brittanië moet je zoiets als tijdens Charleroi-Standard niet proberen. De wedstrijd had al vanaf de eerste keer moeten stil gelegd worden. Bovendien zijn de straffen in België ook niet streng. Heb je een stadionverbod, kan je gewoon met een abonnement van iemand anders binnen. Een wedstrijd verstoren met gezangen is oké. Maar atributen op het veld gooien niet."

Ben De Bruyne, Gent

"Bommetjes worden dikwijls naar voor gegooid. Als rolstoelgebruiker, als fotograaf en gewoon als fan weet ik dat je je medemens daar serieus mee kan verwonden. Brandwonden, maar vooral het risico op oorsuizingen bij bommetjes is groot. Ikzelf heb erge oorsuizingen en dat heeft echt een grote invloed op mijn leven. Het zou zonde zijn dat een bommetje - dat niets bijdraagt aan de sfeer - dezelfde schade zou aanrichten bij een andere persoon."

"Ik zou zeggen: een nultolerantie voor bommetjes, maar qua tifo's zijn de regels veel te schoolmeesterachtig. De regels voor vlaggen zijn streng en voor grote tifo's zijn de door de brandweer opgelegde regels veel te streng."

Eddy Janssis, Standard

"Over Charleroi-Standard spreken wij ons niet uit. De bevoegde instanties en de scheidsrechters moeten een beslissing nemen", aldus Janssis. Ook op de vragen wenst Eddy niet te antwoorden. Hij zegt alleen dat de 'cultuur' moet aangepakt worden en dat dit soort fenomenen niet opgelost worden met stadionverboden in het rond te gooien.