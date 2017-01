Daar is Kompany terug in de basis... op de plaats des onheils

Vincent Kompany staat deze namiddag in de basis bij Manchester City. Hij maakt na tien weken zijn rentree tegen Crystal Palace, de ploeg waar hij de laatste keer ook tegen uitviel.

Het was in Selhurst Park dat Kompany van het veld hinkte. Tien weken later maakt nu zijn rentree in datzelfde Selhurst Park. Pep Guardiola wou tijdens zijn persconferentie gisteren nog geen duidelijkheid scheppen, maar liet wel al uitschijnen dat hij dichtbij een terugkeer stond.

"Hij is fit en dat is het belangrijkste element. Hij traint al een hele tijd en hij voelt zich goed", zei de Spanjaard. "Maar hij heeft natuurlijk al een tijdje niet meer gespeeld. We moeten zijn fysieke paraatheid evalueren, maar Vincent heeft veel ervaring. Hij was de voorbije maand niet geblesseerd. Vroeg of laat moeten we een risico met hem nemen."