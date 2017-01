VIDEO: Nieuwkomer bij KVK stelt zich voor in 'Jovanovic'-Engels

door Redactie



KV Kortrijk heeft met de Serviër Vladimir Kovacevic al een vervanger voor Samuel Gigot aangetrokken. De 24-jarige verdediger is opgetogen met zijn transfer naar België

Kovacevic kan dit weekend al meteen zijn debuut maken voor de Kerels, hij zit immers voor de selectie voor de wedstrijd tegen Lokeren. "De overstap van Servië naar hier is goed voor mij", zegt de 24-jarige Kovacevic aan KVKTV. "Ik ben er heel erg opgetogen mee. Ik ben heel tevreden."

"Ik heb van Nebosja Pavlovic en Adam Marusic gehoord dat we fantastische fans hebben. We krijg zowel thuis als op verplaatsing veel steun. Ik denk dat dit een goede club is voor jonge spelers", aldus Kovacevic, die ook nog even zijn kwaliteiten verduidelijkt. "Ik ben stevig in duel en heb veel sprongkracht. En ik ben positief ingesteld."