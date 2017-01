Preview kwartfinales Africa Cup: wat kan Broos tegen topfavoriet Senegal en blijft Congo verbazen?

Vandaag beginnen in Gabon de kwartfinales van de Africa Cup. In de groepsfase sneuvelden met Ivoorkust en Algerije twee favorieten voor de eindzege, de strijd om de titel ligt volledig open.

Burkina Faso - Tunesië (zaterdag 28/01 om 17u00)

Burkina Faso en Tunesië trappen vanavond de kwartfinales van de Africa Cup op gang. De Burkinezen hopen sterspeler Jonathan Pitroipa te recuperen. De ex-speler van Hamburg en Rennes viel in de groepswedstrijd tegen Gabon uit met een spierblessure. Burkina Faso won zonder hem wel voor de eerste en enige keer op dit toernooi: 0-2 tegen Guinee-Bissau.

Burkina Faso is nog ongeslagen op deze Africa Cup en is als groepswinnaar in de poule met gastland Gabon en het Kameroen van Hugo Broos lichtjes favoriet in de kwartfinale tegen Tunesië. De Tunesiërs verloren hun openingsmatch op dit toernooi van topfavoriet Senegal maar zetten dat recht met zeges tegen Algerije (1-2) en Zimbabwe (2-4). Doelman Aymen Mathlouthi is wel onzeker voor de kwartfinale tegen Burkina.

Senegal - Kameroen (zaterdag 28/01 om 20u00)

Hugo Broos verzekerde zich met Kameroen pas in de laatste groepswedstrijd tegen gastland Gabon (0-0) van een plaatsje in de kwartfinales. KVO-middenvelder Sebastien Siani kreeg van Broos al drie keer een basisplaats en maakte een belangrijk doelpunt in de enige overwinning van Kameroen tot dusver (2-1 tegen Guinee-Bissau).

Senegal wordt door velen getipt als topfavoriet voor de eindzege in Gabon. Met Kouyaté (West Ham), Gueye (Everton) en Mané (Liverpool) hebben de Senegalezen drie kleppers uit de Premier League rondlopen. Het centrale duo achterin (Kara - Koulibaly) staat bovendien als een huis. De Senegalezen lieten na een eenvoudige 6 op 6 tegen Tunesië en Zimbabwe heel wat spelers rusten in de laatste groepswedstrijd tegen Algerije (2-2).

Congo DR - Ghana (zondag 29/01 om 17u00)

Zondag staat de interessantste affiche van de kwartfinales op het programma. Het verbazend sterke Congo droomt al van een eerste Africa Cup titel sinds 1974. De Congolezen werden met 7 op 9 groepswinnaar in een lastige poule met Marokko, titelverdediger Ivoorkust en Togo. Ex-Cerclespits Junior Kabananga is voorlopig topschutter van het toernooi met drie goals. Met ook nog Mbokani, Mbemba, M'Poku, Kebano en N'Sakala hebben de Congolezen heel wat spelers met een Belgisch tintje in de kern.

Ghana hoopt dat het sterspeler Asamoah Gyan fit krijgt voor de kwartfinale tegen Congo. De Ghanezen gaven in de laatste poulewedstrijd tegen Egypte (0-1 verlies) de groepswinst nog uit handen, maar maakten ook tegen Oeganda en Mali (tweemaal 1-0 winst) geen indruk. De verliezende finalist van twee jaar geleden wacht al sinds 1982 op een Afrikaanse titel.

Marokko - Egypte (zondag 29/01 om 20u00)

Egypte moest op deze Africa Cup nog geen doelpunt toestaan na een 0-0 gelijkspel tegen Mali in de openingswedstrijd en twee 1-0 zeges tegen Oeganda en Ghana. De Egyptische ploeg staat onder leiding van de ervaren Argentijn Hector Cúper en rekent op de flitsen van Mo Salah (AS Roma), Mohamed Elneny (Arsenal) en Anderlecht-huurling Trézéguet (Moeskroen). Opvallend: de 44-jarige doelman Essam El Hadary kan dit jaar zijn vijfde (!) Africa Cup winnen.

Marokko schakelde in de groepsfase tegen alle verwachtingen in titelverdediger Ivoorkust uit. Mbark Boussoufa en Nabil Dirar zijn sleutelspelers in de équipe van de gecontesteerde Fransman Herve Renard. De uitdaging voor de Marokkanen, de Egyptische muur slopen, wordt niet eenvoudig.