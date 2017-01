Geniet van de laatste maanden van het grootste talent van BelgiÃ«: "Tielemans zullen we niet kunnen houden"

Geniet van de laatste maanden van het grootste talent van België: "Tielemans zullen we niet kunnen houden"

door Johan Walckiers vanuit Neerpede

Youri Tielemans is bezig aan zijn laatste maanden in België

Foto: © photonews

Youri Tielemans is een man geworden. Volwassen was hij altijd al, maar dat zie je nu ook in zijn spel. "Hij is niet meer de speelvogel, maar beseft dat hij een heel grote carrière kan uitbouwen." Geniet van de laatste maanden van het supertalent in België.