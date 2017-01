De transfertopper van de maand: 'Arsenal en Man U hebben 100 miljoen klaar"

door Redactie



Antoine Griezmann is dé transfertopper van deze wintermercato. Er wordt verwacht dat hij nog naar de Premier League zal trekken, alleen is het nog niet helemaal duidelijk naar welke club en wanneer.

De aanvaller van Atlético Madrid staat in belangstelling van Arsenal en Manchester United. De Red Devils denken in pole position te liggen, maar Arsenal-manager zou hem willen verleiden met een toploon van 290.000 euro per week. Griezmann werd afgelopen jaar verkozen tot derde beste speler ter wereld, achter Messi en Ronaldo.

De 25-jarige Fransman heeft nog een contract tot 2021 bij Atlético en een zomerse transfer lijkt realistischer, want de Madrilenen willen hem nu niet laten vertrekken. United wierp alvast Paul Pogba in de strijd om zijn landgenoot te overtuigen naar Manchester te verhuizen.