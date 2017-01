Waarom ze bij Club over de rooie gingen: "De Champions League? Ja daar ging het over"

Na de 2-0 zege van AA Gent tegen Club Brugge kookten de potjes over in de Ghelamco Arena. Een jennende uitspraak van Stefan Mitrovic kan daar iets mee te maken hebben.

Stefan Mitrovic op en naast het veld, het zijn twee verschillende persoonlijkheden. Op het veld geniet hij van wedstrijden als vandaag. "Ik hou wel van die gevechten en die rivaliteit", aldus Mitrovic na de wedstrijd. Al ging hij er vandaag misschien wat over.

Zo had hij na de 2-0 enkele mooie woorden over voor Ruud Vormer. "Wat ik zei? Dat ga ik voor mij houden." Wat aandringen, helpt altijd. "Of het over de Champions League ging? Ja, toch wel", lachte hij schamper. Gent ging vorig seizoen door in de Champions League, Club haalde dit jaar nul punten.