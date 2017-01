Coosemans legde spel stil om Thomas Buffel te steunen: "Initiatief van het moment"

KV Mechelen en Racing Genk hebben zaterdagavond op mooi wijze hun medeleven betuigd met het overlijden van Stéphanie, de vrouw van Thomas Buffel.

In minuut 19, het rugnummer van Buffel, kwam de bal bij Colin Coosemans. Hij hield de bal bij zich zodat alle spelers, samen met de supporters, konden applaudisseren.

"Het was een initiatief van het moment zelf om de bal bij te houden", vertelt de doelman van KV Mechelen. "Ik wist dat de supporters in de 19e minuut zouden applaudisseren. Zulke zaken gaan verder dan de kleuren op het veld. Dit raakt ons als spelers ook."

Emotioneel moment

"Het was een emotioneel moment, heel indrukwekkend", reageerde Siebe Schrijvers. "We hopen dat we Thomas en zijn familie op deze manier toch een klein beetje steun kunnen geven."