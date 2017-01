Gent Ã©n Club Brugge bezorgd: "We vrezen voor play-off 1" versus "Ze hebben echt wel goed ingekocht"

Gent én Club Brugge bezorgd: "We vrezen voor play-off 1" versus "Ze hebben echt wel goed ingekocht"

Om 14.30 uur begint een dag vol topwedstrijden in de Jupiler Pro League. Te beginnen met een Slag om Vlaanderen. Zowel Gent als Club Brugge hebben redenen om zich zorgen te maken voorafgaand aan de clash.

Club Brugge op bezoek in Gent, dat is altijd iets speciaals. "Voor Gent is dat de wedstrijd van het seizoen hé", beseft ook Johnny Wauters van Blauw-Zwart Zelzate. "Maar ook voor ons is het belangrijk, want we komen van niet al te ver voor deze match naar de Ghelamco Arena."

We moeten vooral naar Anderlecht kijken ... en ik zie Teodorczyk Gouden Schoen nog winnen

En Wauters maakt zich toch wel wat zorgen: "We zouden met een gelijkspel al tevreden kunnen zijn, want Gent heeft echt wel goed ingekocht deze winterstop. Toch verwacht ik een nieuwe titel voor Club Brugge. Er is een pak meer kwaliteit nu bij ons tijdens de heenwedstrijd, de geblesseerden zijn er (bijna) allemaal terug, alle posities zijn dubbel bezet. Ik verwacht niet dat we elf jaar gaan moeten wachten."

Alles bij elkaar? "Het gaat maar om 3 punten en we staan er momenteel 13 voor op Gent. Voor hen is het misschien erg belangrijk, ze denken dan ook dat ze het tweede Brugge zijn", lacht Wauters. "Maar wij moeten misschien vooral naar Anderlecht kijken. Die spelen niet goed en staan toch op twee punten van ons. En de Gouden Schoen? Ik zie Teodorczyk hem nog winnen, ook al zou iemand van Club hem verdienen."

En wat denken ze bij Gent? We vroegen het aan Gaspar Haenecart, actief bij de enige echte West-Vlaamse supportersclub van AA Gent. "We hebben leden in 42 gemeentes en deelgemeentes in West-Vlaanderen, waaronder zelfs enkelen uit Brugge zelf. Het is natuurlijk wel dé match van het seizoen voor vele van onze leden", knikt hij.

Zegt Brusselmans 0-4? Ik mag geen vuile dingen lezen van mijn moeder

"Maar we hebben goede inkopen gedaan én de Ghelamco Arena blijft een beetje een oningenomen fort. Club Brugge zal natuurlijk heel terughoudend komen spelen", kan ook hij er mee lachen. "Herman Brusselmans denkt aan 0-4? Ik mag van mijn moeder geen vuile dingen lezen."

Maar ze beseffen bij de Gentenaars wel dat de match tegen Club Brugge belangrijk kan zijn: "Het is een referentiematch. We zijn te onregelmatig, zeker op verplaatsing. Maar Asare en Neto komen terug, dus hebben we nu mogelijk wat meer stabiliteit. Toch zitten we met schrik, want eigenlijk moeten we winnen om play-off 1 niet te missen. We zijn ongerust dat we play-off 1 niet halen, als we verliezen hebben we een groot probleem."