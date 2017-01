Blauw-zwart boegbeeld stond twee keer dicht bij Anderlecht: "Verschueren wou me niet, Van Himst wel"

door Redactie



Je hebt van die iconen die hun hele carrière quasi bij één club gespeeld hebben. Franky Van der Elst is er zo eentje. Het boegbeeld van Club Brugge heeft echter aanbiedingen gehad. Zelfs van Anderlecht...

Van der Els koos de eerste keer dat Anderlecht kwam aankloppen voor RWDM. "Ik heb toen ook twee keer getest bij Anderlecht. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Er scheelde blijkbaar van alles. Overdreven gesteld. RWDM wou me echt. Toen ik jaren later naar Club ging, was Anderlecht opnieuw geïnteresseerd", zegt hij in De Zondag.

Maar weer werd het een sisser. "Ik weet nog dat ik vanuit het café van mijn schoonouders, wij hadden thuis geen telefoon, Michel Verschueren opnieuw belde om te zeggen dat het voorstel van Club beter was, en of we misschien nog eens konden praten. Dat was mis. 'Snotneus', zei Verschueren. 'Als dat niet genoeg is, laat maar zitten.' Tot zover Anderlecht. Later heeft Paul Van Himst, die er toen trainer was, me wel verteld dat hij me echt wou, maar Verschueren niet."