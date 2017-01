Grote teleurstelling bij Genk: "Dit is echt pijnlijk"

Genk heeft zaterdagavond een flinke opdoffer te verwerken gekregen. De Limburgers gingen op het veld van KV Mechelen in de voorlaatste minuut onderuit.

Het was vooral balen voor Nordin Jackers. "Het is heel erg jammer om zo dicht tegen het einde nog die goal te incasseren. Het komt heel hard aan, temeer daar het een wedstrijd was met heel weinig kansen. Bovendien kwam die goal verder uit een stilstaande fase."

Inhaalwedstrijd

Of play-off 1 nu helemaal weg is voor Genk? "Dat denk ik niet. We hebben nog een inhaalwedstrijd en als we die kunnen winnen, dan zitten we nog in de strijd."

Ook Siebe Schrijvers baalde. "We gaven weinig weg, een gelijkspel was een correcte uitslag geweest", oordeelde hij. "Jammer, maar het is echt een pijnlijke avond voor ons geworden."