Op dit uur mag het al wat meer zijn: Bloedmooie knapste tiener ter wereld hield Bailey in België, maar nu in Duitsland gespot

Leon Bailey lijkt op weg naar de uitgang bij Racing Genk. En dus gaan we naast hem ook moeten afscheid nemen van vriendin Ines Van Uythem. Ze reisde alvast mee voor de handtekening naar Leverkusen.

De erg knappe Ines Van Uythem werd Miss Teen World 2016 en Miss Elegance Cyprus. De Belgische schoonheid leek lange tijd een troef voor Genk om het goudhaantje in België te houden, maar nu was ze - volgens de beelden van pa Butler - mee naar Leverkusen.

En we mogen het toch wel jammer vinden dat Van Uythem uit België gaat vertrekken ...

Never lose your class for anyone Een foto die is geplaatst door ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀♛ I.VU ♛ (@inesvanuythem) op 27 Jan 2017 om 10:05 PST

Nobody is you, and that is your power Een foto die is geplaatst door ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀♛ I.VU ♛ (@inesvanuythem) op 26 Jan 2017 om 9:22 PST

So apparently. You're a player. Nice to meet you, I'm the coach 👋🏽 Een foto die is geplaatst door ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀♛ I.VU ♛ (@inesvanuythem) op 17 Jan 2017 om 10:09 PST

Someone up there must be watching out for me, because they sent Heaven’s most beautiful angels into my life. My princess & little Lio supporting me. 🙈❤️ #MissAndLoveYouGuysSoMuch #LB31 Een foto die is geplaatst door Official Leon Bailey (@31_bailey) op 15 Sep 2016 om 9:09 PDT

Ondertussen is er echter geen enkele twijfel meer mogelijk. Van Uythem toont haar vriendje met de nodige trots op haar Instagram-account. En dat is niet het enige waar ze trots op is.

I'm so proud of all the things you've done, how you fight and work for the things you really want in life. You treat me like nobody has ever treat me before. Any choice you make, i will always stand by your side and support you ! I love you 😘❤️ Een foto die is geplaatst door ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ♛ I.VU ♛ (@inesvanuythem) op 30 Sep 2016 om 11:24 PDT

My mornings are better than yours ☕️ Een foto die is geplaatst door ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ♛ I.VU ♛ (@inesvanuythem) op 27 Sep 2016 om 4:13 PDT

Goodmorning barca Een foto die is geplaatst door ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ♛ I.VU ♛ (@inesvanuythem) op 6 Okt 2016 om 5:15 PDT