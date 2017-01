De onverwachte 'Man van de Match' in Anderlecht-Standard: "Ik moest iets extra doen"

Bijna twee maanden bracht Jean-François Gillet op de bank door. Voorbijgestoken door Guillaume Hubert, maar in het Astridpark toonde de 36-jarige doelman dat hij nog altijd niet versleten is.

We zijn de tel kwijtgeraakt in de tweede helft. Gillet moet minstens tien belangrijke reddingen gedaan hebben, de één al moeilijker dan de andere. Het werd een negentig minuten durende belegering van zijn kooi, maar die bleef wel ongeschonden. "Soms moet je een supermatch hebben. En ik wist dat ik die vandaag moest hebben", glimlachte Gillet. "Als je na 1 minuut met tien valt, weet je dat het zoiets gaat worden."

Gillet bedankte ook de andere strijders. "Wat we vandaag lieten zien, doet het beste vermoeden. We zijn allemaal voor elkaar door een vuur gegaan. We speelden tegen een groots Anderlecht, maar iedereen is dood gegaan op het veld om hier een resultaat te halen. Dit is als een zege voor ons."