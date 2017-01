Kara - zoals elke transferperiode - in belangstelling Premier League: 'Leicester City doet tweede bod'

Is er toch nog een spraakmakende transfer op til bij Anderlecht? De Britse boulevardkrant The Sun meldt dat Leicester City-manager Claudio Ranieri zijn zinnen gezet heeft op Kara Mbodji, maar voorlopig lijkt zijn bod niet voldoende.

Elke transferperiode wordt er wel aan de mouw van Kara getrokken. Vorige keer was die bijzonder nukkig omdat Anderlecht hem niet wou laten vertrekken en ook deze keer zou het wel eens hetzelfde verhaal kunnen worden. Leicester City zou om en bij de 9 miljoen euro willen geven voor de Senegalese verdediger, maar dat zit niet eens in de buurt van de som die paars-wit vraagt.

Tijdens de winter mocht er niemand vertrekken, behalve bij een exceptioneel bod. Voor Kara zou dat 15 miljoen euro zijn. In ieder geval zullen ze in de bestuurskamer en de technische staf niet zo blij zijn met de vermeende interesse. Bij Kara kruipt zoiets al snel in zijn hoofd. René Weiler liet hem tijdens de zomer al merken dat hij niet opgezet is met transferperikelen en liet hem even uit de kern.

Ook Crystal Palace zou wel iets zien in de rijzige verdediger. Maar Anderlecht wil niet aan tafel gaan zitten vooraleer er een som op tafel ligt die boven de 12 miljoen komt.