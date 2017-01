Preud'homme na verloren topper tegen Gent: "DÃ¡t is voor mij de grootste ontgoocheling"

Preud'homme na verloren topper tegen Gent: "Dát is voor mij de grootste ontgoocheling"

Club Brugge liet het zondagnamiddag op het veld van KAA Gent afweten. Blauw-zwart begon nog wel goed aan de Slag om Vlaanderen, maar zakte na een goed halfuur spelen weg. Michel Preud'homme was na de match vooral teleurgesteld over het begin van de tweede helft.

“We zijn heel sterk aan de wedstrijd begonnen. Normaal gezien hadden we ook op voorsprong moeten komen. Dat had de wedstrijd in een andere richting kunnen sturen. Gent was na onze sterke aanvangsfase vooral gevaarlijk op stilstaande fases”, aldus Preud’homme.

“Aan het begin van de tweede helft zijn we overpowered door Gent. Dát is voor mij de grootste ontgoocheling. We zijn echt slap aan de tweede helft begonnen. En toch stond het maar 1-0 en was er nog veel mogelijk. We hadden de gelijkmaker kunnen maken, maar Kalinic pakte uit met een belangrijke redding.”