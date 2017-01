Club-huurling trekt zich met OHL op aan sterke tweede helft tegen Lierse

Oud-Heverlee Leuven leed vrijdagavond aan den Dreef opnieuw een pijnlijke nederlaag, deze keer tegen Lierse. Na een 0-3 ruststand kwamen de Leuvenaars, met dank aan een sterke Nikola Storm, nog bijna tot een gelijkspel.

Tien minuten voor de rust zat Lierse al op rozen na de 0-3. "Tijdens de rust hebben we de koppen bij elkaar gestoken", zegt Club Brugge-huurling Nikola Storm. "Het was zeker balen. Maar we hadden niets meer te verliezen en zijn er vol voor gegaan. Spijtig genoeg pakken we net geen puntje."

Waar lag het probleem bij de thuisploeg? Duelkracht en focus was er niet", geeft de vleugelspeler toe. "In de tweede helft kon je zien dat we het wel konden. Dan zie je dat we wél een goede ploeg zijn. En dan was er ook nog die afgekeurde goal."

Vertrouwensboost

OHL is zo goed als zeker van de play-downs voor een verlengd verblijf in 1B. "We hebben een vertrouwensboost nodig, maar we kunnen ons zeker optrekken aan de tweede helft. We hebben voor elkaar gevochten. Dat moeten we meepakken naar de volgende match", besluit Storm.