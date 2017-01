Weiler enkel positief: "Heel blij met hoe we speelden"

René Weiler kon er wel mee leven, met dat gelijkspel tegen Standard. Een andere coach was uit zijn vel gesprongen na tegen tien man niet te kunnen winnen. Weiler onthield het positieve van de wedstrijd.

Anderlecht kon in 89 minuten niet scoren tegen tien Rouches, dat deed bij de spelers toch redelijk pijn. "We hadden minstens een goal moeten maken", zei Leander Dendoncker. "Maar we gaven te weinig goeie voorzetten. We hebben Teodorczyk geen enkele keer gevonden."

René Weiler was milder tijdens zijn persconferentie. "Over de eerste rode kaart ga ik niet te veel zeggen", begon Weiler. "Die tweede was rood, zonder discussie, die eerste heb ik niet gezien. Ik ben wel niet zeker of het de zaken makkelijker gemaakt heeft voor ons. We hebben wel genoeg kansen gehad om twee matchen te winnen. Maar we zijn op een super-Gillet gestoten."

De Zwitser verweet zijn spelers dus niets. "Ik ben heel blij met hoe we gespeeld hebben. Er is wel ontgoocheling omdat we de match niet winnen, maar ik ben fier over de manier waarop we kansen creëren. Een moeilijke match voor Teodorczyk? Ja, maar hij had wel meer naar de eerste paal moeten komen. In de laatste twintig minuten deed hij dat beter."