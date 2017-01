Gigot maakte meteen goeie beurt: "Chapeau, Ã©Ã©n tegen Ã©Ã©n op Izquierdo is het moeilijkste wat er is in BelgiÃ«"

Gigot maakte meteen goeie beurt: "Chapeau, één tegen één op Izquierdo is het moeilijkste wat er is in België"

door Sander De Graeve vanuit Gent

door

Samuel Gigot maakte een sterk debuut bij AA Gent

Foto: © photonews

Naast Yuya Kubo mocht ook Samuel Gigot zijn debuut vieren bij AA Gent. De inkomende transfer van KV Kortrijk leverde een degelijke prestatie af, dat zagen ook zijn ploegmaats.