Proto over opvolger Boeckx: "Een echt sprookje, respect!"

door Redactie



Frank Boeckx is onverwacht de opvolger van Silvio Proto geworden in het Astridpark. De voormalige nummer 1 gunt het hem ook van ganser harte. "Hij had het wellicht ook niet verwacht."

Proto had een goeie relatie met Boeckx. "Ik ben heel blij voor hem", zegt hij in LDH. "Dit is een sprookje. Achttien maanden lang was hij zoekende en nu is hij eerste doelman bij de grootste club van het land. Dat is echt zot."

Proto kent dan ook de voorgeschiedenis. "Hij was al blij dat hij bij Anderlecht een contract kreeg en dat hij in een goeie structuur aan zijn conditie kon werken. Ik had ook nooit gedacht dat hij nu in doel zou staan, maar hij wellicht ook niet. Het is een wedergeboorte. Op zijn 30ste is zijn carrière opnieuw gelanceerd, daar kan je enkel respect voor hebben."