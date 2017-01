Oostendse mentaliteit moet dringend veranderen na 3 op 12 en stijgende PO1-druk: "Zo is het niet leuk meer"

door Diederik Geypen

Yves Vanderhaeghe verwacht bij KV Oostende een stevige reactie van iedereen

KV Oostende likt zijn wonden na een 3 op 12 en een 3-0-nederlaag in Sint-Truiden. Van het frivole spel in het najaar van 2016 blijft nog nauwelijks iets over en dus moet er dringend een kentering komen.