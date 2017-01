Record in de Jupiler Pro League: AA Gent speelde zondag 28 minuten zonder Belgen

door Koen Frans

AA Gent stond in de topper tegen Club Brugge bijna een halfuur zonder Belgen op het veld. Na de wissel van Verstraete was het wachten op de invalbeurt van Matton om nog eens een landgenoot bij de Buffalo's in actie te zien.