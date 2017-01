De opmerkelijke keuze voor Yuya: "Ik ken Simon en Kalu, dus zei ik dat Yuya mocht trappen"

Vlak voor de belangrijke eerste goal van Yuya Kubo voor AA Gent, stonden vier blauwhemden te bedisselen wie nu de vrije trap moest nemen. Kapitein Asare nam zijn verantwoordelijkheid en... duidde Kubo aan.

"We stonden met vier rond de bal, en ik besliste dat het Kubo moest zijn", aldus Nana Asare achteraf. "Ik ken Samuel Kalu en Moses Simon al een beetje, dus mocht hij trappen. Niet dat ze het niet kunne, maar de positie was minder ideaal. Iets centraler en ik had niet getwijfeld aan Simon", legde Asare uit.

De naam van Kubo viel ook al in de kleedkamer bij de rust. "Aan de rust was er de vraag wie de corners en vrije trappen zou nemen", aldus Vanhaezebrouck. "Ook gisteren was het al zoeken en viel e keuze op Verstraete, maar hij ging er bij de rust af."