Ã‰lke week discussie, deze bepalende wedstrijdfases had een videoref opgelost

Élke week discussie, deze bepalende wedstrijdfases had een videoref opgelost

door Redactie



Er gaat geen speeldag in de Jupiler Pro League voorbij zonder discutabele fases die een wedstrijd beïnvloedden. Voetbalkrant zet elke week de prangende momenten op een rij waar de videoref en/of doellijntechnologie soelaas konden bieden.

VIDEOREF

Charleroi - Zulte Waregem

Charleroi had misschien wel recht op een penalty na een fout van Lerager op Benavente. Maar dé beslissende fase van de wedstrijd kwam er na een vermeende fout van Meïté in het slot van de wedstrijd. Remacle maakte met de daaropvolgende vrijschop de 2-1. Een videoref zou in beide gevallen handig van pas zijn gekomen.

KV Mechelen - Racing Genk

Iets voorbij het halfuur gaf Glenn Claes een stevige elleboog aan Timothy Castagne, die naar het ziekenhuis moest. Claes kwam er zonder kaart vanaf. Verder claimde Malinwa een strafschop nadat Walsh het truitje van Claes (even) had vastgehouden.

Anderlecht - Standard

Dit was zonder twijfel dé match van het weekend wat betreft scheidsrechterlijke betwistingen. De vroege rode kaart van Mladenovic (al dan niet terecht) werd voorafgegaan door een elleboog(je) van Chipciu. Ook Uros Spajic liet zich weer van zijn slechste kant zien met een slag(je) richting Ishak Belfodil. De rode kaart van laatstgenoemde was overigens wél terecht.

AA Gent - Club Brugge

Het doelpunt van Kalifa Coulibaly (2-0) werd overduidelijk gescoord vanuit buitenspel. Een videoref had dat op basis van de tv-beelden altijd afgekeurd. Na de match was er ook nog een opstootje met Bjorn Engels. Niemand die kan vertellen wat daar precies gebeurde.

DOELLIJNTECHNOLOGIE

AA Gent - Club Brugge

In de eerste helft had Club-doelman Ludovic Butelle alle moeite van de wereld met een kopbal van Renato Neto. Zelfs in de herhaling was het niet helemaal duidelijk of de bal al dan niet over de doellijn was. In de Premier League hadden we het zéker geweten, zonder doellijntechnologie blijft het gissen.