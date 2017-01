De Mos haalt uit: "Die lijnrechter is een haantje, een jongetje die het niet haalde als ref"

Bart Vertenten stak in Anderlecht-Standard al na iets meer dan één minuut Filip Mladenovic een rode kaart onder de neus. Op aangeven van zijn assistent die ervan langs kreeg in Stadion.

Er was immers te zien dat Chipciu eerst met een elleboogstoot uitpakte, enkele tientallen seconden voordien. "Chipciu lokte het uit, beide geel geven was beter. Een Servische international mag zich niet zo laten uitlokken", oordeelde De Coninck.

Haantje

De Mos ging nog een stapje verder. "Ik zou me als ref niet laten beïnvloeden door zo'n haantje. Die grensrechter is een jongetje die de top niet haalde als scheidsrechter. Hij staat daar met z'n borst vooruit en is niet tevreden dat hij maar lijnrechter is."

"In Engeland en Spanje gebeuren veel ergere dingen die met minder bestraft worden." De rode kaart voor Mladenovic leek inderdaad onnodig.