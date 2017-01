Dit is ons Team van de Week!

Op speeldag 24 kregen we een echte Super Sunday met Gent-Club Brugge en Anderlecht-Standard. Heel wat materiaal dus voor ons team van de week.

Doel

Tussen de palen hadden we alweer een sterke Kalinic én Coosemans, maar Jean-François Gillet gaat terecht in ons Team van de Week. Hij weerde heel wat schoten van Anderlecht af en sleepte zo ondanks de twee rode kaarten een punt uit de brand.

Verdediging

Hij had in Laifis ook een goeie luitenant, de verdediger van Standard was een rots in de branding achterin. Bij KV Mechelen zorgde Seth De Witte tegen Genk voor dolblije supporters in het belangrijke duel voor play-off 1. Bij STVV was Mechele enorm sterk.

Middenveld

Stef Peeters was bij STVV dé draaischijf in de duidelijke zege tegen Oostende. Anderson Esiti nam samen met Neto het middenveld na de rust resoluut in handen tegen Club Brugge. Hij zorgde zo mee voor de zege in de derby.

Adrien Trebel was overigens de beste Anderlecht-speler op het veld in de Clasico tegen zijn ex-club. Zijn transfer lijkt een schot in de roos. Ook Yuya Kubo was meteen belangrijk met een gave vrije trap. Ook het voordeel van de twijfel dus.

Aanval

Samuel Kalu lijkt ook een speler waaraan ze bij AA Gent nog heel wat plezier gaan beleven. Hij lijkt ook Simon naar een hoger niveau te tillen, door ook aandacht op de andere flank te vestigen. In Charleroi zijn ze heel tevreden.

De reden? Ene Hamdi Harbaoui, die in zijn eigen stijl helemaal boven water komt bij de Carolo's. Bij Zulte Waregem vragen ze zich intussen af of het een goed idee was om Vetokele te laten gaan. Hij was bij STVV alweer top.