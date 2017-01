VIDEO: Stijn Stijnen gaat helemaal door het lint na goedkoop gefloten strafschop tegen zijn Sporting Hasselt

door Koen Frans

door

Hasselt-coach Stijn Stijnen wordt woest na licht gefloten strafschop

Stijn Stijnen ging zaterdagavond met Sporting Hasselt jammerlijk onderuit op het veld van ASV Geel. Diep in blessuretijd besliste een héél goedkope strafschop over de partij. Stijnen was woest.