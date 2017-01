VIDEO: Vanhaezebrouck was Ã©rg tevreden na zege tegen Club: "Met nieuwkomers tegen, zo las ik toch, geoliede machine"

VIDEO: Vanhaezebrouck was érg tevreden na zege tegen Club: "Met nieuwkomers tegen, zo las ik toch, geoliede machine"

Hein Vanhaezebrouck nam een risico door maar liefst zeven wijzigingen door te voeren bij AA Gent. Toch klikte het wonderwel in elkaar, de oefenmeester was dan ook terecht trots.

"We stelden iemand op die net terug was van Afrika (Coulibaly, nvdr.) én iemand die uit een blessure van meer dan een maand kwam (Neto, nvdr.). Dat is een risico tegen een team dat werkt als een machine, zegt men", opende Vanhaezebrouck.

"Club speelt met heel veel mensen die elkaar al lang kennen. Ik heb dan ook ongelooflijk veel respect voor de spelers die dit realiseerden", ging Vanhaezebrouck door. Al nam Gent pas na de rust het middenveld écht in handen.