Analist heeft veel bewondering voor Kompany: "Hij is een soort Federer die zijn eigen glorieuze weg gaat"

door Redactie



Vincent Kompany heeft zijn zoveelste comeback bij Manchester City overleefd. De Rode Duivel stond 90 minuten tussen de lijnen in de 0-3 bekerwinst op het veld van Crystal Palace.

Ook Jan Mulder keek met bijzondere interesse naar de terugkeer van Vince the Prince. "Sinds zijn veertiende is Kompany vertrouwd met de blessures, die hem een grootse carrière hebben geschonken: niets tegenin te brengen", schrijft hij in zijn column in Het Laatste Nieuws. "Kompany is een vriend van de tegenslag, ik begon alsmaar geïnteresseerder te lezen."

"Vincent is niet normaal", schrijft Mulder. "Hij is een soort Federer, gaat zijn eigen glorieuze weg en zal op zijn vijfendertigste de mooiste bekers en titels winnen, als de topfitte aanvoerder van Manchester City."