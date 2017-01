Ook Mourinho kon naar het nieuwe voetbalmekka: "Heb al een grote aanbieding uit China afgewezen"

door Koen Frans

José Mourinho heeft naar eigen zeggen al een aanbod uit China naast zich neergelegd

De Chinese competitie is niet alleen interessant voor voetbalspelers. Ook coaches kunnen in het nieuwe voetbalmekka stevig gaan cashen. José Mourinho is daar echter nog niet klaar voor.