Van Langendonck ziet oorzaak voor mindere prestatie op het veld van Waasland-Beveren

Westerlo mocht Koen Van Langendonck dankbaar zijn dat het met een punt naar huis mocht na de degradatietopper op het veld van Waasland-Beveren. "Aanvallend zijn we te weinig in het stuk voorgekomen", zegt de aanvoerder.

Westerlo had het moeilijk om eruit te komen op de Freethiel. "Op basis van de match mogen we tevreden zijn dat we het punt hebben kunnen vasthouden", aldus Van Langendonck. "De afgelopen matchen hebben we wel meer gecreëerd dan vandaag. Aanvallend zijn we te weinig in het stuk voorgekomen."

Maar Van Langendonck ziet wel een oorzaak voor de mindere prestatie. "Het heeft mogelijk te maken met de frisheid, want we hebben drie matchen op zes dagen gespeeld. Dat is dan ook de enige ontgoocheling, want ik denk dat we tevreden mogen zijn met een punt."

""Het heeft mogelijk te maken met de frisheid, want we hebben drie matchen op zes dagen gespeeld"

"We hebben tegen een ploeg gespeeld die net als ons niet in een veilige zone staat. De twee ploegen wilden absoluut niet verliezen. De kansen zijn dan schaars en dan krijg je wedstrijden die niet leuk zijn om als supporter naar te kijken", vervolgt Van Langendonck.

"We hebben de afgelopen weken punten gesprokkeld en vertrouwen getankt. Het was enkel jammer van die uitschuiver thuis tegen Anderlecht. Daar zat mogelijk meer in. Maar we hebben als ploeg gereageerd door de nul te houden. Die aanvallende organisatie is er zeker, dus dat zal wel terugkomen", besluit de doelman.