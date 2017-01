Degryse ziet het somber in voor deze traditieclubs: "Het wordt play-off 2 voor allebei" Ã©n haalt uit naar speler Club: "Speelde enkel voor zichzelf"

Degryse ziet het somber in voor deze traditieclubs: "Het wordt play-off 2 voor allebei" én haalt uit naar speler Club: "Speelde enkel voor zichzelf"

Stilaan vallen de puzzelstukjes voor iedereen op zijn plaats. En dat beseffen ze ook bij de teams van de G5, waarvan er enkele nog zwaar aan de bak moeten om play-off 1 te halen. Marc Degryse laat zijn licht schijnen.

Om te beginnen bij AA Gent: "Zij hebben zich flink versterkt en de nieuwelingen rendeerden meteen. Kalinic speelde enorm goed en pakte zonder wereldsaves al punten voor de Buffalo's. Al drie keer hield hij de nul, knap. Kalu en de nieuwe Japanner deden het ook goed, ze hebben meer kwaliteit en halen play-off 1", is hij duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Rest de vraag: wat met Genk en Standard? "Voor hen wordt het play-off 2", waarschuwt de analist nu al. "Zes punten ophalen voor Standard in zes matchen, terwijl ze nu al niet kunnen winnen ... Neen, ik zie het niet meer gebeuren voor Standard. Ze halen play-off 2, net als Genk."

Temeer de Rouches toch wel wat kwaliteit kwijt zijn: "Trebel is een goede aanwinst voor Anderlecht. Hij bleef kalm onder de omstandigheden, maar toonde zich ook in het spel. Hij ziet het spel én kan het uitvoeren: de manieren waarop hij Stanciu en Obradovic bediende? Knap!"

Bij Club Brugge is er geen reden tot paniek, volgens Degryse. Maar toch zag hij ook daar dingen die niet goed waren: "Ik was verbaasd dat Diaby de eerste transfer was van MPH. Hij bracht niets bij en dacht vooral aan zichzelf."