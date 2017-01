Louwagie scherp op arbitrage: "Daar verloren we nu al de titel, wat ik nu allemaal zie nog niet meegemaakt in 27 jaar"

AA Gent staat momenteel opnieuw in de top-6, maar het is nog niet zeker van play-off 1. Volgens Michel Louwagie is de titel dit seizoen niet meer mogelijk. Die vervloog volgens hem zelfs al in december tegen Anderlecht. Door een fout van de arbitrage.

"Tijdens Gent - Anderlecht heb ik inderdaad gezegd dat de scheidsrechter onvoldoende was op camera", aldus Louwagie over de spelleiding in die wedstrijd in Extra Time. "Ik zou dat nu nog steeds zeggen trouwens. Ik zie niet in waarom je dat niet meer mag zeggen ..."

"Die fout die toen gebeurd is? Je moet ook zien wat de gevolgen zijn voor een ploeg als Gent. Ik heb die avond na de wedstrijd tegen medebestuursleden gezegd dat we die dag mogelijk al de titel verloren. Als je de rekening maakt, tegen een rechtstreekse concurrent ... We hadden er nu anders voor kunnen staan, want we konden die match winnen. Het was een mokerslag."

"Ik zit al 27 jaar in het voetbal, maar een seizoen als dit heb ik nog niet meegemaakt. Men zegt altijd dat alles gecompenseerd wordt en dat aan het einde van de rit alles in balans is. Wel ... Dan moeten we nog veel krijgen, want het is een waslijst momenteel van dingen in ons nadeel", was de bestuurder van AA Gent erg duidelijk.