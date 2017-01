Preud'homme legt uit waarom hij Refaelov naar de kant haalde

Lior Refaelov had zondag tegen AA Gent niet bepaald zijn dagje. De Israëli slaagde er niet in om écht gevaarlijk te zijn en werd na net geen uur spelen zelfs al naar de kant gehaald. Na de match legde Michel Preud'homme uit waarom hij Refaelov wisselde.

Met de fitheid van Refaelov had de wissel alleszins niets te maken. “Neen, Rafa had geen fysiek probleem. Hij had al geel en leed veel balverlies bij het achteruit spelen”, aldus Preud’homme op de persbabbel na de topper.

“Ik wou iets meer diepgang in de ploeg hebben. Refaelov kan dat normaal gezien, maar deze keer kwam het er niet uit. Daarom koos ik op dat moment voor Abdoulay Diaby.”