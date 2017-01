Rednic blijft optimistisch en kondigt twee versterkingen aan (waarvan eentje van Standard)

Na de mooie overwinning van Moeskroen thuis tegen Eupen mogen de Henegouwers opnieuw op hoop leven. "Ik ben altijd optimistisch geweest", klonk het bij de oefenmeester. "En er komen nog twee versterkingen bij."

Na Matulevicius, Kabasele en Arslanagic willen de Henegouwers zich nog extra versterken met twee spelers. "Selak heeft me beloofd dat er nog een en misschien wel twee spelers gaan bijkomen de komende twee dagen", was Rednic na de match duidelijk.

"De middenvelder? Dat wordt een speler die van Standard komt", lachte hij de tanden bloot over de vermoedelijke komst van (vermoedelijk) Farouk Miya. "En misschien komt er nog een aanvaller bij.

De komende dagen wordt het dus mogelijk nog druk in Moeskroen. Rednic zelf ziet het alvast nog zitten: "Ik ben al optimistisch vanaf dag 1 dat ik hier ben. Ik had even tijd nodig om me aan te passen aan de spelers en vice versa. Maar samen hebben we een goede ploeg, we maken progressie."