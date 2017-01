OFFICIEEL: Voormalige steunpilaar Ã©n publiekslieveling van Standard vindt na anderhalf jaar weer een club

OFFICIEEL: Voormalige steunpilaar én publiekslieveling van Standard vindt na anderhalf jaar weer een club

De laatste uren van de transfermarkt raken verschillende deals in een stroomversnelling. Ook oude bekende Oguchi Onyewu is weer van straat.

De verdediger die een publiekslieveling was bij Standard, zat sedert mei 2015, toen het verhaal bij Charlton Athletic afliep, zonder club. Van dat euvel is hij nu verlost. De Amerikaan gaat in zijn thuisland voor Philadelphia Union voetballen.

De inmiddels 34-jarige Onyewu was jarenlang een absolute sterkhouder bij de Rouches. Hij hielp de club aan zijn eerste landstitel in 25 jaar, en zou het seizoen erop zich een tweede keer tot kampioen kronen. De populaire achterhoedespeler verzamelde ook 69 caps voor de USA.