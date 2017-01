Voetbalcommentator optimistisch over het 'nieuwe' Gent: "Eerste indrukken van de nieuwe spelers zijn bijzonder positief"

AA Gent heeft de voorbije wintermercato diep in de buidel getast en dat resulteerde meteen in een verdiende 2-0 zege tegen leider Club Brugge. Doen de Buffalo's nog mee voor de titel?

Peter Vandenbempt denkt dat Gent de vele miljoenen heeft gespendeerd om zich alsnog in de titelstrijd te mengen. "De club heeft dan ook zwaar ingezet, want voorzitter Ivan De Witte heeft deze investeringen niet gedaan voor louter een plaatsje in play-off 1 of een Europees ticketje", zegt de Sporza-radiocommentator.

"Vijf van die nieuwe spelers stonden in de basis, dan heb je een overwinning nodig tegen Club en die is er gekomen. Voor de punten uiteraard, maar ook voor het moreel van de troepen, want het hobbelige jaareinde heeft voor veel nervosititeit gezorgd. Dan komt zo'n wedstrijd als gisteren op het goeie moment", vindt Vandenbempt.

Optimisme is gewettigd

"Gent was zondag - na weliswaar een heel moeilijke start - echt wel goed. We hebben ons vaak te snel te enthousiast getoond over nieuwe spelers in januari, maar de eerste indrukken van doelman Kalinic, dribbelaar Kalu en de Japanner Kubo zijn bijzonder positief. Dus zijn hoop en optimisme op dit moment gewettigd voor AA Gent", besluit Vandenbempt.