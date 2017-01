Anderlecht heeft droevig nieuws te melden, sterkte RenÃ© Weiler!

Anderlecht heeft droevig nieuws te melden, sterkte René Weiler!

door Redactie



René Weiler zijn vader is overleden

Foto: © photonews

Anderlecht laat weten dat coach René Weiler per direct naar Zwitserland is afgereisd. De vader van de coach van paars-wit is maandag overleden. Wij wensen hem en zijn familie alle sterkte toe.