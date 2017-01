Henkens tevreden met punt tegen ex-club: "Er zat niet veel meer in"

Waasland-Beveren en Westerlo hielden elkaar zaterdagavond op een gelijkspel en vooral de bezoekers mochten tevreden zijn met de 0-0. Robin Henkens was eerlijk in zijn analyse na de wedstrijd.

Westerlo moest het spel ondergaan en kon nauwelijks kansen creëren

tegen Waasland-Beveren. "Er zat niet veel meer in", bekende Robin Henkens. "We mogen blij zijn dat we met een puntje de bus op kunnen. We hebben zeker niet onze beste match gespeeld en zijn enkele keren goed weggekomen."

"We zijn naar hier gekomen om te winnen. Net zoals we op KV Mechelen gewonnen hebben. Gedurende de wedstrijd merkte je wel dat het er niet in zat en dan ga je voor een puntje", aldus Henkens, die bij de rust in de kleedkamers bleef. Coach Jacky Mathijssen bracht met Strandberg een extra aanvaller in zijn plaats.

"De trainer besloot om na de rust met twee spitsen te gaan spelen om voor meer power te zorgen. Maar dat is toch ook niet echt gelukt", zegt de middenvelder. "Maar dit punt kan zeker belangrijk zijn. We houden Waasland-Beveren mee in de degradatiestrijd, dat is belangrijk voor het vertrouwen."