Gigot startte goed bij Gent: "Maar moet dringend Engels leren"

AA Gent-aanwinst Samuel Gigot werd door Hein Vanhaezebrouck meteen voor de leeuwen gegooid tegen Club Brugge. De verdediger moest het meteen opnemen tegen José Izquierdo.

Gigot kreeg dus meteen een zware opdracht in zijn vuurdoop. "Het is een teken van vertrouwen, ik ben de coach dankbaar. In het begin moest ik me wel wat aanpassen, ik moest nog ontdekken hoe iedereen precies speelt", aldus de nieuwkomer.

Hij werd ook op twee posities uitgespeeld. Centraal én op de rechtsachter. "Ik kan me aanpassen, ik ben het niet helemaal gewend om op de rechtsback te spelen, maar ik heb het zo goed mogelijk proberen doen."

Engelstalige achterlijn

"Ik spreek nog niet voldoende Engels om me goed verstaanbaar te maken." Dat is een probleem, want de hele achterlijn spreekt vooral Engels. Bij Asare, Gershon, Mitrovic en ook doelman Kalinic is Engels de voertaal. Als daarvoor ook nog eens Esiti en Neto staan, wordt de noodzaak echt duidelijk.

"Ik ga uiteraard les volgen om het zo snel mogelijk op te pikken." De Engelse les zal zoals steeds onder leiding van persverantwoordelijke Marc Van Lysebetten verlopen.