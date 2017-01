Sofiane Hanni werd gek van Gillet: "Volgende keer mag hij het stadion niet in"

Na Anderlecht-Standard lagen er twee namen op de lippen van iedereen: die van Bart Vertenten en die van Jean-François Gillet. Die laatste maakte een grootse beurt in het stadion waar hij eerder al uitblonk. Sofiane Hanni was vol lof voor zijn ex-ploegmaat.

4 oktober 2015, Jean François Gillet pakt in 90 minuten tijd drie strafschoppen van Praet, Okaka en Tielemans. Gisteren haalde hij weer een topprestatie uit de kast. Besnik Hasi had het achteraf over 'die keeper van 1m20'. Dit seizoen kreeg hij al veel kritiek, maar hij antwoordde op de best mogelijke manier.

"Et le ballon est dans les bras de Gillet", une phrase que l'on a pu entendre toute la soirée de ce dimanche

"We kregen heel veel kansen", zei Sofiane Hanni achteraf. En gelijk had hij, er werden maar liefst 12 gekadreerde schoten genoteerd. Genoeg om drie punten te pakken, maar Gillet stak daar een stokje tussen. "We zijn op een goeie doelman gestuit. Dat moeten we niet verstoppen. We moeten hem feliciteren met zijn match."

Même "Teo" n'y arrive pas

En Hanni had een oplossing voor de volgende keer dat ze tegen Gillet moeten spelen. "Ik zeg het: de volgende keer ontzeggen we hem de toegang tot het stadion. We laten hem niet meer binnen", had de Algerijn een drastische oplossing."