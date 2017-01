OFFICIEEL: Runar Kristinsson haalt weer een oude bekende naar Sporting Lokeren

De transfermarkt gaat bijna zijn laatste dag in en dus proberen ook onze eersteklassers nog snel hun slag te slaan. Dat deed ook Lokeren maandag in de vooravond.

De Waaslanders versterkten hun kern met Ofkir Mohamed. De 20-jarige flankspeler komt voor 2,5 jaar over van het Noorse Lillestrom, waar hij in 2016 drie keer raak trof in 23 competitieduels.

Lillestrom is natuurlijk de ex-club van Runar Kristinsson. En dus weet de Lokeren-coach perfect wie hij in huis haalt. "Sporting betekent een nieuwe start in mijn carrière", liet de nieuwkomer via Twitter al weten.